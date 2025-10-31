Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Des Sahraouis manifestent contre la résolution américaine sur le Sahara occidental

Des réfugiés sahraouis célèbrent le 50e anniversaire du Front Polisario dans le camp d'Aoussered, en Algérie, le 20 mai 2023.   -  
Copyright © africanews
Guidoum Fateh/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AP

Algérie

Dans les camps de Tindouf, des Sahraouis ont manifesté jeudi pour dénoncer le projet de résolution présenté par les États-Unis au Conseil de sécurité, jugé favorable à une autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine.

À la veille du vote au Conseil de sécurité des Nations unies, des rassemblements ont eu lieu dans les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf (Algérie). Les manifestants critiquent le projet américain, estimant qu’il mettrait à l’écart la tenue d’un référendum d’autodétermination, principe inscrit au cœur du mandat de la MINURSO depuis 1991.

« Ce plan ne me représente pas. Il est injuste. Qui est Donald Trump pour décider à la place du peuple sahraoui ? » déclare une manifestante. Un autre participant, interrogé en espagnol, affirme : « C’est la voix de tout un peuple : celle de la résistance, du rejet de l’occupation, et de notre volonté de retrouver un Sahara libre. »

Le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, considère que le texte présenté par les États-Unis le 22 octobre privilégie l’autonomie interne au sein du royaume marocain, au détriment d’un référendum que le mouvement qualifie de « non négociable ».

En 2020, l’administration américaine avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, position non entérinée par l’ONU, qui maintient le territoire dans la liste des territoires non autonomes en attente d’un processus de décolonisation.

Les camps de Tindouf, installés dans le désert algérien à la suite de la Marche verte de 1975 et du retrait de l’Espagne, restent le principal lieu de résidence des réfugiés sahraouis. Le Front Polisario indique être prêt à envisager un plan d’autonomie uniquement si celui-ci est validé par un référendum.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.