Maroc : inauguration du complexe hospitalier universitaire international de Rabat

Le roi Mohammed VI et le prince héritier Moulay El Hassan du Maroc ont inauguré lundi le complexe hospitalier universitaire international de Rabat.

Baptisé du nom du monarque lui-même, ce centre est conçu pour fournir des services médicaux de pointe dans tout le Maroc et dispenser une formation de haut niveau dans les professions de santé.

Selon les médias locaux, ce projet soulignerait l'importance accordée par le roi au développement des travailleurs dans le secteur médical.

Cet établissement permettra aux professionnels de santé de bénéficier d'une formation en phase avec les dernières avancées scientifiques, technologiques et managériales, ainsi qu'avec les normes internationales les plus strictes.

La chaîne publique marocaine, la Société nationale de radio et télévision, rapporte que le complexe comprend l'hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat et l'université Mohammed VI des sciences et de la santé.