Maroc : joie dans les rues de rabat après le vote de l’ONU sur le Sahara occidental

Des scènes de liesse ont éclaté vendredi soir dans plusieurs villes marocaines, après l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d’une résolution qui reconnaît le plan marocain d’autonomie comme base de négociation pour le règlement du conflit au Sahara occidental.

À Casablanca, Rabat et Laâyoune, des milliers de personnes ont envahi les rues, drapeaux rouges et verts à la main, scandant leur attachement au roi Mohammed VI et à “l’intégrité territoriale” du Maroc.

« C’est un moment charnière dans l’histoire moderne du Maroc. Il y aura un avant et un après le 31 octobre 2025 », a déclaré le souverain dans une allocution télévisée exceptionnelle, retransmise peu après le vote à New York.

Le roi a salué “une victoire diplomatique et nationale” et promis de compléter le plan d’autonomie par de nouveaux engagements. Il a également appelé au dialogue avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, déclarant que “la main du Maroc reste tendue” pour la paix et la coopération régionale.

La résolution, parrainée par les États-Unis, a recueilli 11 voix pour. La Russie, la Chine et le Pakistan se sont abstenus, tandis que l’Algérie, soutien du Front Polisario, n’a pas pris part au vote. Le texte ne mentionne pas de référendum d’autodétermination, longtemps revendiqué par le Polisario, mais il renouvelle pour un an la mission onusienne de maintien de la paix dans la région.

À Rabat, les autorités parlent d’un “succès diplomatique historique”, soulignant que le Maroc bénéficie désormais du soutien de la majorité des pays européens et africains. Dans les camps de réfugiés sahraouis en Algérie, le Front Polisario a, de son côté, dénoncé une “résolution déséquilibrée” et appelé la communauté internationale à “ne pas sacrifier le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination”.

Mais pour la majorité des Marocains, ce week-end restera celui d’un moment d’unité nationale, marqué par les célébrations et les appels du roi à transformer cette victoire diplomatique en paix durable.