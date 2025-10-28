Matières premières : l'Angola veut racheter les parts d'Anglo American dans De Beers

L'Angola se propose de racheter les 85 % de part de la société d'Anglo American dans la firme diamantaire De Beers.

Le pays pourrait ainsi entrer en concurrence avec d'autres acheteurs potentiels tels que le Botswana.

Endiama, un producteur de pierres précieuses angolais détenu par l'État, a soumis une proposition à Anglo American. Les deux partie sont en pleine négociation selon l'agence Bloomberg, citant le PDG d'Endiama, José Manuel Ganga Júnior.

Les détails des discussions seraient confidentiels et Anglo American se garde pour l'instant de tout commentaires.

Depuis 17 mois, la Holding britannique, principalement active dans la production et la transformation minière essaie de céder sa participation majoritaire dans De Beers.

Anglo American a évalué De Beers à 4,9 milliards de dollars après avoir enregistré 3,5 milliards de dollars de dépréciations au cours des deux dernières années, selon Reuters.

La vente a suscité l'intérêt de diverses parties, notamment des groupes d'investisseurs menés par d'anciens dirigeants de De Beers et le Botswana, qui souhaite augmenter sa participation actuelle de 15 %.

Le président du Botswana, Duma Boko, a souligné l'importance de cette acquisition, la qualifiant de « question de souveraineté économique ».

Par ailleurs, la proposition d'Endiama reflète un changement dans la stratégie de l'Angola.

Auparavant, le ministère des Mines du pays avait manifesté son intérêt pour l'acquisition d'une participation minoritaire stratégique dans De Beers afin de nouer un partenariat avec le Botswana.