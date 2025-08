Angola : le Président Lourenco félicite la police après les émeutes

Le président angolais Joao Lourenco félicite les forces de sécurité pour avoir maîtrisé les troubles qui ont fait 30 morts en deux jours, alors que les groupes de défense des droits de l'homme accusent la police d'avoir tué des "personnes sans défense".

Des dizaines de magasins et d'entrepôts de Luanda ont été pillés et des véhicules attaqués lundi et mardi lorsqu'une grève contre la hausse des prix du carburant a dégénéré en l'une des pires violences que ce pays riche en pétrole ait connues depuis des années.

Les troubles se sont étendus à plusieurs provinces et la police avait confirmé 30 décès jeudi en fin de journée - incluant un officier de police. Plus de 270 personnes ont blessé, dont 10 membres des forces de l'ordre.

Le rapport de police ne précise pas les causes des décès, mais les ONG et les partis d'opposition ont accusé les forces de sécurité d'un recours excessif à la force contre les manifestants.

La Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé a appelé au dialogue. L'archevêque de Saurimo et président de cette structure de l'église, Mgr José Manuel Imbamba a estimé que de tels actes liés au vandalisme et aux troubles sont intolérables.