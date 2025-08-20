Angola : des ONG demandent l'annulation du match amical contre l'Argentine

Quatre ONG ont accusé les autorités angolaises de "répression systématique" dans une lettre ouverte adressée à la Fédération Argentine de football, à l'équipe nationale et à l'organisation caritative Lionel Messi Foundation.

Refuser de participer au match prévu "serait un geste noble de solidarité internationale et de respect des droits de l'homme", selon les groupes, qui comprennent des organisations catholiques, juridiques et pro-démocratiques.

Le 30 avril, la Fédération angolaise de football a annoncé, à l’issue d’une visite de son président à Buenos Aires, qu’un match face aux champions du monde avait été conclu. La raison : célébrer le 50e anniversaire de l’indépendance du pays d’Afrique australe.

Les deux fédérations ont négocié la date du match à Luanda dans le cadre des célébrations du cinquantième anniversaire de l'indépendance de l'Angola en novembre.

Pour l'instant, aucune réaction officielle à la demande des ONG n'est connue.

L'Angola est l'un des principaux producteurs de pétrole d'Afrique, mais environ un tiers de ses trente-huit millions d'habitants vit dans la pauvreté, selon les données de la Banque mondiale.

Fin juillet, des manifestations contre la hausse des prix du carburant ont tourné à la violence lorsque des personnes ont pillé des magasins, déclenchant une réponse de la police par des tirs à balles réelles.