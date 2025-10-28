Madagascar : le nouveau gouvernement dévoilé

À Madagascar, un nouveau gouvernement a été dévoilé ce mardi, dix jours après l’investiture du colonel Michael Randrianirina à la présidence du pays.

La nouvelle équipe gouvernementale menée par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo est composée de 29 membres, dont 25 civils et quatre militaires ou paramilitaires.

Parmi les personnalités nommées, on retrouve des noms connus de la vie politique malgache, comme la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Christine Razanamahasoa. Ancienne présidente de l’Assemblée nationale, elle a aussi été garde des sceaux du président déchu Andry Rajoelina entre 2009 et 2013.

Fanirisoa Ernaivo est une autre figure issue du sérail politique. Cette magistrate, fervente opposante du précédent régime, a longtemps vécu en exil en France. Elle hérite désormais du ministère de la justice, et aura la tâche de lutter contre la corruption.

Le nouveau gouvernement fait aussi apparaître des visages encore inconnus du grand public, comme le professeur d’économie Hery Ramiarison, nommé ministre des finances.

Mais des interrogations demeurent quant à la capacité de ce gouvernement à répondre aux attentes de changement radical portées par la population.

Le mouvement de contestation mené par la Génération Z s’est formé en septembre en réponse aux coupures d’eau et d’électricité incessantes dans le pays. Les manifestations ont poussé l’ex-chef de l’état Andry Rajoelina à fuir.

Le nouveau président Michael Randrianirina a donné deux mois à ses ministres pour obtenir des résultats.