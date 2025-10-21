Le mouvement Gen Z Madagascar déçu de la nomination du Premier ministre

La génération Z en colère à Madagascar après la nomination lundi de l'homme d'affaires Herintsalama Rajaonarivelo au poste de Premier ministre par le nouvel homme fort du pays, le colonel Michael Randrianirina.

Elle dénonce une décision prise sans concertation préalable entre le nouveau régime et les forces vives. Une attitude contraire, à l’esprit de rupture et de refondation réclamé dans la rue.

S’ils disent ne pas revendiquer le pouvoir, les jeunes malgaches ‘’ revendiquent cependant le droit de savoir et de comprendre’’. Et redoutent désormais ce qu’ils considèrent comme une confiscation de leur ‘’ révolution’’.

La génération est en effet à l’origine des manifestations qui ont permis de renverser le président Andry Rajoelina.