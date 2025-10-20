Madagascar : Herintsalama Rajaonarivelo nommé au poste de Premier Ministre

Madagascar
Herintsalama Rajaonarivelo est le nouveau Premier ministre de Madagascar. Il a été nommé à ce poste par le président de la grande île, le colonel Michael Randriananirina.
Le nouveau chef du gouvernement de la refondation du pays est un homme d’affaires. Il est le président de la BNI, la banque nationale d’industrie. Le désormais patron de l'équipe gouvernementale malgache est par ailleurs propriétaire et directeur d’une société de holding : Phénix investissement Ltd.
Herintsalama Rajaonarivelo a par ailleurs présidé pendant près d’une dizaine d’années aux destinées du groupement du patronat malagasy. A l’échelle internationale il a offert ses services à la Banque mondiale et l’Union africaine entre autres.
Une expérience qui a pesé dans sa nomination. Herintsalama Rajaonarivelo a désormais la lourde tâche de former la première équipe gouvernementale de l’ère post- Andry Rajoelina, victime d’un coup d’Etat consécutif à une grogne sociale.
