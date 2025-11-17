Madagascar : le colonel Randrianirina annonce une concertation nationale

Le colonel Michael Randrianirina a annoncé la tenue prochaine d’une vaste concertation nationale réunissant les forces vives du pays.

L’objectif : définir les grandes orientations de la refondation institutionnelle qu’il entend mener au cours des deux prochaines années. Selon lui, cette refondation s’accompagnera d’un programme d’austérité ainsi que d’une collaboration renforcée entre les institutions de l’État, le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar et le ministère d’État chargé du pilotage de la Refondation.

Le président de la transition a également fait savoir qu’un référendum constitutionnel sera organisé avant l’élection présidentielle prévue dans deux ans, afin de redéfinir les bases juridiques et institutionnelles du pays avant le prochain cycle électoral.

Interrogé sur une éventuelle candidature à cette future présidentielle, le colonel Randrianirina est resté évasif, affirmant qu’il se remettrait au jugement du peuple : « C’est au peuple de demander ma candidature, s’il estime que je fais du bon travail. S’il pense que je ne suis pas à la hauteur, personne ne m’appellera. Je me retirerai si la population considère que je ne suis pas à la hauteur », a-t-il déclaré sur les antennes de la télévision publique malgache.

En parallèle, le président du Haut Conseil de la Refondation de la République a insisté sur l’importance de la lutte contre la corruption, l’un des leviers majeurs de cette transition. Plusieurs affaires seraient actuellement entre les mains de la justice, notamment l’affaire SMGD, la Jirama ou encore la Société de Manutention de Marchandises Conventionnelles , des dossiers susceptibles d’impliquer des proches de l’ancien président Andry Rajoelina.

Enfin, l’homme fort du palais d’Iavoloha rejette toute accusation de coup d’État, affirmant avoir répondu à une profonde crise institutionnelle et à la volonté exprimée par la population.