Afrique du Sud : lancement d’un médicament injectable contre le VIH

L’Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (SAHPRA) a autorisé le lénacapavir, un médicament injectable innovant qui offre six mois de protection contre le VIH avec seulement deux doses annuelles.

La première dose combine une injection sous-cutanée et des comprimés pris les deux premiers jours. Il s’adresse aux adultes et adolescents séronégatifs exposés au virus.

Le ministre de la Santé, Dr Aaron Motsoaledi, a annoncé que le lancement national est prévu dès mars 2026. Les premières distributions viseront 23 districts à forte incidence dans six provinces, via environ 360 cliniques publiques. Les populations prioritaires comprennent les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes, les travailleuses du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, soit les groupes les plus vulnérables à la transmission du VIH.

Le gouvernement prévoit un coût réduit à 40 dollars par personne et par an grâce à Gilead et plusieurs partenaires pharmaceutiques. Des versions génériques seront également produites, et le pays développe ses capacités de fabrication locales.

Les essais cliniques ont montré une efficacité de 100 % chez les femmes et de 96 % chez certains hommes, laissant espérer une réduction significative des nouvelles infections.