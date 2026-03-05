L'Afrique du Sud souhaite fabriquer des génériques du vaccin préventif contre le VIH

Le gouvernement sud-africain a demandé à un groupe de laboratoires de fabriquer des génériques du Lenacapavir, le vaccin préventif contre le VIH. Pretoria mise sur ce produit administré deux fois par an dans sa volonté d’éradiquer le Sida en 2043.

Pour atteindre cet objectif, le pays a besoin de d'un à deux millions de doses par an. Problème, il ne bénéficiera qu’un de 500 000 doses par an du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme par an pour 2026 et 2027.

Pour combler le gap, l’Afrique du Sud mise donc sur la fabrication locale des génériques du Lenacapavir à parti de 2027. Mais la démarche se heurte à une difficulté majeure : aucun des trois laboratoires sud-africains sélectionnés ne dispose d'une licence de Gilead Sciences, l'inventeur du lenacapavir pour fabriquer le vaccin.

Plus de 170 000 nouvelles infections par le VIH ont été enregistrées dans le pays en 2024.