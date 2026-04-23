Soudan : la guerre au Moyen-Orient plombe l'accès aux médicaments

Alors que la guerre au Soudan rendait déjà difficile l'accès aux médicaments au Soudan, la situation prend une ampleur accrue en raison du conflit au Moyen-Orient.

Les étagères de la pharmacie de la clinique publique à Qoz Nafisa petit village au Soudan, se vident progressivement. Alors que 5 000 personnes dépendent de ce centre de santé.

La dernière livraison remonte à décembre, et jusqu’à présent, aucune autre n’est arrivée. La faute à la guerre au Moyen-Orient qui a coupé certaines voies de communications et augmenté les coûts de transports en raisin de la fermeture du détroit d’Ormuz. La rareté des médicaments inquiète dans un pays en proie à la guerre.

‘’C'est difficile ; cette guerre a été difficile pour tout le monde à travers le monde, et pour nous, au Soudan, c'est encore plus difficile. Alors même que nous subissons déjà cette guerre, nous sommes désormais confrontés à une autre. Nous vivons une tragédie, en particulier dans le secteur de la santé. Les gens prennent leur ordonnance et doivent la chercher partout. Ils n’ont même pas les moyens de se déplacer pour aller chercher leurs médicaments.’’ , raconte Ahmed Ibrahim, pharmacien à la clinique Qoz Nafisa de la Croix-Rouge internationale (IRC).

Des produits pharmaceutiques pour environ 130 0000 dollars, destinés au Soudan étaient bloqués à Dubaï, indique l’International Rescue Committee.