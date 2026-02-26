Kenya : le lenacapavir, traitement préventif du VIH autorisé

Le Kenya a autorisé jeudi le lenacapavir, traitement préventif contre le VIH. Pris deux fois par an, il réduirait le risque de transmission du VIH de plus de 99,9 %.

Le lancement de traitement est accueilli avec soulagement. '''Je suis vraiment très enthousiaste aujourd'hui à l'idée de prendre le LEN, je me sens bien. Au début, quand on nous en a parlé, nous ne pensions pas que cela deviendrait réalité, mais aujourd'hui, c'est très excitant ; j'ai l'impression que c'est un jour de fête.'', affirme une kenyane sous anonymat.

La semaine dernière, le Kenya a reçu son premier lot de 21 000 doses grâce à un accord conclu avec le fabricant du lenacapavir, Gilead Sciences, et le Fonds mondial de lutte contre le sida. Si le traitement est gratuit, des critères d’éligibilité ont été mis en place.

'' Les critères d'éligibilité (pour bénéficier de ce médicament) sont un risque élevé. Par risque élevé, j'entends que vous avez un comportement qui pourrait vous exposer à l'infection ; vous pouvez contracter l'infection. Vous devez donc être séronégatif. Après avoir été testé aujourd'hui et déclaré séronégatif, vous devez être âgé de plus de 15 ans.'', explique Carol Njomo, infirmière, centre de santé de Rituta.

Environ 1,3 million de personnes vivent avec le VIH au Kenya, les 15-24 ans étant les plus touchés. Les autorités saluent un jour porteur d’espoir pour la lutte contre le VIH.

''Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un lancement, c'est un moment d'espoir pour des milliers de familles kenyanes. Nous introduisons le Lenacavapvir, un nouveau médicament injectable à action prolongée qui aide à prévenir le VIH. À une époque où beaucoup de nos jeunes sont encore exposés au risque d'infection, cette innovation nous donne un nouvel élan dans notre lutte nationale contre le VIH.'', a déclaré Aden Duale, ministre kenyan de la Santé.

Le Kenya fait partie des neuf pays africains sélectionnés l'année dernière pour introduire le lenacapavir, déjà utilisé en Afrique du Sud, en Eswatini et en Zambie depuis décembre.