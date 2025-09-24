VIH : un traitement préventif à 40 dollars par an dès 2027

Un nouveau traitement contre le VIH va bientôt être accessible à moindre coût. Plus de 100 pays à faible revenu pourront en bénéficier d’ici deux ans. Modèle pour la lutte contre l’épidémie, ce médicament pourrait sauver des millions de vies.

Ce médicament s’appelle Lenacapavir. Il s’agit d’une injection qui doit être administrée deux fois par an. Il pourrait remplacer la PrEP, le traitement oral actuel. La PrEP coûte aussi 40 dollars par an, mais demande une prise quotidienne. Ce mode de consommation pose des difficultés et peut renforcer la stigmatisation.

Le prix initial était de 28 000 dollars par an, la nouvelle annonce promet une réduction spectaculaire. Le coût pourrait tomber à seulement 40 dollars, la version à bas prix sera en déploiement en 2027 dans 120 pays.

Les experts expliquent que le Lenacapavir empêche le virus de se répliquer dans les cellules. Un accord historique a été conclu pour rendre ce traitement plus abordable. Il a été négocié par Bill Clinton avec l’industrie pharmaceutique.

L’accord est une collaboration entre la Fondation Clinton, la Fondation Gates et d’autres partenaires, notamment l’institut sud-africain Wits RHI.

Le médicament a reçu le soutien officiel de l’OMS en juillet. Il a montré des résultats très positifs lors des essais cliniques. Il est déjà approuvé par la FDA et la Commission européenne.

Ce traitement pourrait réduire significativement les nouvelles infections. Il est surtout destiné aux populations vulnérables : jeunes femmes, LGBT, travailleurs du sexe, toxicomanes.

Selon une étude, élargir l’accès à cette injection pourrait prévenir jusqu’à 20 % des nouvelles infections.

Ce médicament peut aussi traiter les personnes déjà infectées. Il représente une avancée majeure dans la lutte contre le VIH et le sida.

Aujourd’hui, plus de 40 millions de personnes vivent avec le VIH. Chaque année, environ 1,3 million de nouvelles infections. Plus de 600 000 personnes meurent chaque année du sida.

L’Afrique du Sud, avec près de huit millions de cas, sera parmi les premiers pays à bénéficier de ce traitement à coûte réduit.