Présidentielle en Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara réélu pour un quatrième mandat

Alassane Ouattara a été réélu pour un quatrième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire. Le président sortant de 83 ans est arrivé largement en tête du scrutin présidentiel avec 89,77% des voix, selon les résultats provisoires publiés ce lundi par la Commission électorale indépendante.

Derrière lui viennent l'ancien ministre du commerce Jean-Louis Billon avec 3,09% et l’ex-première dame Simone Ehivet Gbagbo avec 2,42% des voix.

Le candidat indépendant Ahoua Don Mello et Henriette Lagou du Groupement des partis politiques pour la paix ferment la marche avec respectivement 1,97% et 1,15 % des voix.

Dès dimanche soir, Jean-Louis Billon avait concédé sa défaite et adressé ses félicitations au chef de l’état réélu.

Près de 9 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes samedi 25 octobre pour choisir leur nouveau président. Face à une opposition divisée, Alassane Ouattara faisait figure de favori.

La campagne électorale a été marquée par l’exclusion du scrutin de deux de ses rivaux, l’ancien chef d’état Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam.

Les deux politiciens ont été empêchés de se présenter, Gbagbo en raison d’une condamnation par la justice et Thiam pour avoir acquis la nationalité française.

Le vote s’est globalement déroulé dans le calme à l’exception de 200 localités où des incidents ont été signalés.

Le Conseil constitutionnel devrait proclamer les résultats définitifs dans les prochains jours.