Présidentielle en Côte d'Ivoire : Ouattara en tête des résultats partiels

Le président ivoirien Alassane Ouattara est en passe de briguer un 4ème mandat.

Si les premiers résultats publiés dimanche par dépassent les 90% dans de nombreux départements du pays comme Kani ou encore Ferkessedougou, le score définitif sera annoncé à la mi-journée.

Samedi 25 octobre, près de 9 millions d’électeurs étaient appelés à pour leur nouveau président. Leur choix se portait entre cinq candidats, le président sortant, et quatre candidats d’une opposition divisée : Simone Ehivet, Henriette Lagou, Ahou Don Mello et Jean-Louis Billon. L’ancien ministre du commerce de Côte d’Ivoire a d’ailleurs déjà concédé sa défaite face au président Ouattara.

La campagne électorale a été marquée par l’exclusion du scrutin de deux rivaux du président Alassane Ouattara, l’ancien chef d’état Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam.

Les deux politiciens ont été empêchés de se présenter, l’un en raison d’une condamnation et Thiam pour avoir acquis la nationalité française.

Le scrutin s’est globalement déroulé dans le calme à l’exception de 200 localités où des incidents ont été signalés.