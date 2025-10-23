Présidentielle en Côte d'Ivoire : l'appel de Simone Gbagbo aux femmes

À Yopougon, quartier populaire d’Abidjan, l’ancienne Première dame de Côte d’Ivoire, Simone Ehivet Gbagbo, a tenu ce mercredi 22 octobre un meeting de campagne placé sous le signe de la mobilisation féminine.

Sous un soleil ardent, plusieurs centaines de femmes vêtues aux couleurs du Mouvement des Générations Capables (MGC) ont répondu à l’appel de leur leader.

‘’Les différentes rencontres dans l’intérieur du pays et à Abidjan ont rencontré un engouement certain au sein de la population. Elle a été accueillie chaleureusement, d’où la rencontre avec les femmes aujourd’hui. Partout où elle est passée, son message a été entendu, écouté avec attention. L’accueil a été chaleureux, il n’y a pas eu de problème dans l’ensemble’’, Déclare, Dieng Ndeye Kady – Coordinatrice Abidjan Nord du MGC.

Candidate à l’élection présidentielle de 2025, Simone Gbagbo compte sur la mobilisation des femmes et des jeunes pour porter son projet politique.

En attendant le verdict des urnes, la présidente du MGC semble avoir réussi à rallumer la flamme parmi ses sympathisants.

‘’Mais c’est David qui a vaincu Goliath. Nous savons que c’est une petite fourmi qui a fait que l’éléphant est mort. Nous savons quelle est la capacité du Docteur Simone Ehivet Gbagbo. Avec elle, nous ne partons pas pour accompagner, nous partons pour arracher la victoire. Les Ivoiriens ont soif de cette victoire-là et nous sommes fatigués de pleurer des morts à la fin des crises. Cette fois-là, l’alternance pacifique est avec Simone Ehivet Gbagbo et le peuple de Côte d’Ivoire que nous appelons de vive voix va nous rejoindre dans les urnes pour la porter au pouvoir’’, Odette Tiémélé – Coordinatrice Nationale chargée des femmes

Simone Ehivet Gbagbo n’entend pas jouer les seconds rôles dans cette élection présidentielle 2025 ici en Côte d’Ivoire. L’ex Première dame face aux femmes de son parti politique ici à Yopougon a assuré de son engagement à remporter ses élections, peut-être pas au premier tour, mais elle espère contraindre le Président sortant Alassane Ouattara à un second tour et le battre pourquoi pas ? En-tout-cas ces femmes sont pleinement l'engagement à la soutenir jusqu’à la victoire finale et espère qu’elle sera la première femme président de la République de Côte d’Ivoire.