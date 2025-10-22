Favori de la présidentielle ivoirienne, le bilan en demi-teinte de Ouattara

Placide Konan utilise ses spectacles de slam poésie pour dénoncer la candidature du président ivoirien Alassane Ouattara à un quatrième mandat lors des élections de samedi.

Ce jeune homme de 33 ans, qui vit dans la capitale Abidjan, a déclaré à l'Associated Press qu'il était frustré par les difficultés que connaît le pays. Bien qu'elle soit l'une des puissances économiques de l'Afrique de l'Ouest et le plus grand producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire connaît des inégalités croissantes et un taux de pauvreté de 37,5 %. Plus des trois quarts de la population ont moins de 35 ans.

"Les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts", a déclaré M. Konan. "Il faut avoir beaucoup de chance, ou être un peu magicien, pour pouvoir vivre confortablement", a-t-il déclaré à propos de la capitale portuaire dynamique, qui se réjouit encore de son rôle d'hôte de la Coupe d'Afrique des nations 2024.

Selon les analystes, M. Ouattara, âgé de 83 ans, devrait remporter les élections et prolonger son mandat, qui a débuté en 2011. Les principaux leaders de l'opposition ont été disqualifiés, notamment l'ancien directeur général du Crédit Suisse, Tidjane Thiam. Un tribunal local a jugé que M. Thiam avait la nationalité française, ce que la loi ivoirienne n'autorise pas pour les candidats à la présidence. Il a rejeté cette décision, la qualifiant d'abusive, et a renoncé à sa nationalité française en mars.

Ouattara devra donc faire face à une opposition affaiblie, composée de quatre candidats, dont Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce, et Simone Gbagbo, ancienne première dame.

Cette élection s'inscrit dans une tendance récente qui voit les présidents africains de longue date entrer en conflit avec des citoyens pour la plupart jeunes.

Craintes de violences

Environ 8,7 millions de personnes sont inscrites pour voter à cette élection, dans un contexte marqué par la crainte de violences, fréquentes lors des scrutins précédents.

L'interdiction visant les principaux leaders de l'opposition a suscité des manifestations que les autorités ont tenté de réprimer. Des centaines de manifestants ont été arrêtés et certains ont été condamnés à des peines de prison. Le gouvernement a restreint les rassemblements publics et déployé plus de 40 000 agents de sécurité. Au moins trois personnes ont été tuées.

Les détracteurs affirment que le gouvernement a exploité les dispositions légales pour affaiblir l'opposition et dénoncent l'injustice de la liste finale des candidats. Le président a nié avoir pris pour cible l'opposition.

Les événements récents "compromettent la stabilité à un moment où la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, est confrontée à des défis majeurs", a déclaré Paul Melly, consultant au sein du programme Afrique de Chatham House.

Ouattara est arrivé au pouvoir à la suite d'une crise politique en 2010 et 2011, après que Laurent Gbagbo ait refusé de reconnaître sa défaite. Environ 3 000 personnes ont été tuées dans les troubles.

Le discours de Ouattara

Ignorant les appels à la démission et balayant les inquiétudes concernant son âge, Ouattara a déclaré qu'il briguait un quatrième mandat en raison des défis "sans précédent" auxquels le pays est confronté en matière de sécurité, d'économie et de monnaie.

Dans un discours destiné aux jeunes, Ouattara a déclaré lors d'un rassemblement la semaine dernière : "Je me suis toujours engagé à offrir le meilleur à notre jeunesse afin que vous puissiez créer des entreprises, travailler, apprendre et être indépendants."

Il a remporté un troisième mandat controversé en 2020 après avoir affirmé qu'une modification constitutionnelle de 2016 avait remis à zéro le nombre de ses années au pouvoir. Selon des groupes de défense des droits humains, près de 100 personnes ont trouvé la mort après la victoire de Ouattara.

"Ouattara exerce un contrôle quasi exclusif sur l'appareil d'État", a déclaré Séverin Yao Kouamé, professeur de recherche à l'université de Bouaké. "Il a su établir des relations de pouvoir avec tous ceux qui s'opposaient à lui, ce qui lui a permis de sortir vainqueur."

Troubles dans le nord

Les partisans de Ouattara mettent en avant une économie relativement forte, une vague de développement des infrastructures à travers le pays et des investissements dans le secteur public grâce à l'augmentation des recettes publiques et des investissements étrangers.

Selon la Banque mondiale, le pays a connu une croissance économique de 6 % en 2024.

"Si vous aviez quitté la Côte d'Ivoire pour vivre à l'étranger pendant quelques années et que vous reveniez aujourd'hui, vous ne reconnaîtriez pas votre quartier", a déclaré Assita Karamoko, coiffeuse à Abidjan et partisane de Ouattara.

Une ligne de train de banlieue à Abidjan est en cours d'extension. Dans les zones rurales, davantage de routes ont été asphaltées. Ce qui était autrefois considéré comme une économie centrée sur Abidjan est en pleine expansion.

"Mais il est encore très difficile de traduire tout cela en suffisamment d'emplois pour les jeunes. En termes d'emploi des jeunes et d'opportunités commerciales, il reste encore un long chemin à parcourir", a déclaré Melly, de Chatham House.

La sécurité est un autre défi. Bordée au nord par le Mali et le Burkina Faso, deux pays en proie à des conflits, la Côte d'Ivoire subit des pressions pour empêcher les groupes armés de progresser vers la côte ouest-africaine. Les deux pays dirigés par des juntes ont rompu leurs liens avec le bloc régional, ce qui a entraîné une rupture de la coopération en matière de sécurité.

Les analystes considèrent l'armée ivoirienne comme l'une des plus sophistiquées de la région, mais à mesure que ses voisins perdent du terrain face aux groupes armés, la Côte d'Ivoire aura de plus en plus de difficultés à faire face.

"Les conditions de sécurité sont fragiles et exposées dans le nord du pays", a déclaré M. Melly. "Ce n'est pas la faute du gouvernement ivoirien, (mais) c'est la réalité de la situation régionale."