Côte d'Ivoire : aux urnes pour l'élection présidentielle

En Côte d’Ivoire, les électeurs se rendent aux urnes pour choisir leur futur président. Plus de 8 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales.

Alors que 5 candidats sont en lice pour ce scrutin. Le président sortant Alassane Ouattara brigue un quatrième mandat de cinq ans. L’octogénaire affronte notamment l’ancien ministre et hommes d’affaires Jean-Louis Billion et l’ex première dame Simone Gbagbo.

Ce scrutin se déroule sans la présence des principaux chefs des partis d’opposition : Laurent Gbabgo et Tidjane Thiam dont les dossiers de candidature ont été rejetés par la commission électorale.

Les populations attendent du vainqueur de ce scrutin, l’amélioration de leurs conditions de vie.

Alors que le chef de l’Etat a vanté pendant la campagne électorale, ‘’ la croissance énorme’’ enregistrée sous sa gouvernance, la Côte d’Ivoire fait encore face aux nombreux défis. Au moins 37,5 % des 30 millions d'habitants du pays vivent encore dans la pauvreté et les emplois sont rares pour les jeunes.