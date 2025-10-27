Cameroun : Paul Biya confirmé vainqueur de l’élection présidentielle

Le Conseil constitutionnel du Cameroun a officiellement déclaré lundi le président sortant Paul Biya, le plus vieux chef d’État en exercice dans le monde, vainqueur de l’élection présidentielle du 12 octobre, avec 53,66 % des voix.

Son ancien allié devenu challenger, Issa Tchiroma Bakary, a obtenu 35,19 % des suffrages, selon les résultats officiels, avec un taux de participation de 57,7 %.

« Paul Biya est déclaré élu président de la République, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés », a annoncé Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel.

L’annonce officielle survient après des manifestations ayant dégénéré en violences : au moins quatre personnes ont perdu la vie lors de rassemblements, alors que les partisans de l’opposition réclamaient des résultats crédibles. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, ISSA Tchiroma a dénoncé des tirs dirigés contre des civils dans sa ville natale de Garoua et affirmé son intention de poursuivre son combat politique, qualifiant les événements d’« impunité flagrante ».

Les revendications de Tchiroma, qui s’était autoproclamé vainqueur quelques jours avant l’annonce officielle, ont été rejetées par le camp de Biya.

Les élections avaient été surveillées par plus de 5 000 observateurs nationaux et internationaux. Si la mission de l’Union africaine a jugé le scrutin « en grande partie conforme aux normes régionales, continentales et internationales », un groupe d’organisations locales de la société civile a signalé plusieurs irrégularités, notamment la présence d’électeurs décédés sur les listes électorales, une distribution inégale des bulletins et des tentatives de bourrage d’urnes.

Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, après la démission du premier président du Cameroun. Il a par la suite bénéficié d’un amendement constitutionnel supprimant la limitation des mandats.

Sa santé reste un sujet de débats, car il passe une grande partie de son temps en Europe, laissant les affaires courantes à ses principaux collaborateurs et à des membres de sa famille.