Cameroun : les tensions persistent après la réélection de Paul Biya

Le lundi 27 octobre, le Conseil constitutionnel a confirmé la réélection de Paul Biya avec 53,66 % des suffrages exprimés. Son principal adversaire, Issa Tchiroma Bakary, conteste ces résultats et revendique la victoire, appelant les citoyens à se mobiliser.

Des manifestations ont été signalées lundi à Garoua et Douala, tandis qu’un important dispositif sécuritaire a été déployé à Yaoundé.

Mardi matin, Douala restait sous tension, avec des habitants perturbant la circulation pour dénoncer les résultats. De nombreux commerces et établissements scolaires restent fermés. À Garoua, la situation est plus calme, avec une reprise progressive des activités et de la circulation.

L’Union européenne a pris « note des résultats » et exprimé « sa profonde préoccupation face à la répression violente des manifestations ». Elle déplore la mort de plusieurs civils par arme à feu et appelle à la retenue, à la conduite d’enquêtes et à l’ouverture d’un dialogue rapide. Bruxelles demande également la libération de « toutes les personnes détenues arbitrairement depuis l’élection ». Plusieurs proches d’Issa Tchiroma Bakary restent en détention.

Parmi les candidats, Issa Tchiroma Bakary et Patricia Hermine Tomaïno Ndam Njoya ont rejeté les scores annoncés. La candidate de l’UDC, classée cinquième, estime que ces résultats reflètent « un système électoral fragilisé par les irrégularités » et invite les Camerounais à s’exprimer pacifiquement tout en respectant le droit de manifester.

Cabral Libii, classé troisième avec 3,41 % des voix, « prend acte » des résultats et félicite « le candidat proclamé élu », sans nommer Paul Biya, appelant ses partisans à se concentrer sur les prochaines municipales et législatives. La situation reste sous surveillance alors que le pays se prépare aux prochaines élections locales.