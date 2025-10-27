Afrique du Sud : une course de véhicules de collection à Cape Town

À Cape Town, en Afrique du Sud, le Speed Classic a fait son grand retour ce week-end. L'événement qui n’avait pas eu lieu depuis les années 60 a réuni les passionnés de voitures de course de collection.

La première journée de l'événement était consacrée aux voitures classiques, c'est-à-dire celles construites avant 2001.

Le véhicule le plus ancien participant à l'événement Speed Classic est une Bentley Le Mans de 1930, conduite par Harry Tayler, un passionné qui participe à la course.Un modèle de collection qui pourrait être exposé dans un musée, mais ce n’est pas l’avis du conducteur du jour.

"Les gens disent qu'elle est vielle, qu'elle est rare et qu'elle a de la valeur, mais est-ce qu'il faut la conduire comme ça ? Ne devrait-elle pas appartenir à un musée, à une collection ou autre ? À mon avis, elle est faite pour être conduite. Elle est faite pour la course. Alors on continue la course !", confie-t-il.

La deuxième journée de l'événement était accessible aux véhicules modernes.

Pilote Ferrari, Nivan Maistry souhaite encourager davantage de personnes à s'intéresser au sport automobile : "Je veux que les gens apprennent à connaître la voiture, qu'ils s'en rapprochent, qu'ils développent des sentiments pour elles et qu'ils veuillent travailler pour obtenir une voiture comme celle-ci. Je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. J'ai travaillé tout ce temps. Mon père participait à des courses dans les années 60 et 70 et c'est de là que vient ma passion. Je suis une personne normale, je possède un atelier, de découpage de panneaux. Et je suis là. Donc tout le monde peut le faire", explique-t-il.

Sa Ferrari fait partie des 150 véhicules à avoir participé au Speed Classic à Cape Town, les 25 et 26 octobre derniers.

Les organisateurs espèrent que l'événement deviendra un rendez-vous incontournable dans la ville, à long terme.