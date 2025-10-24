Nigéria : l'armée tue plus de 50 combattants de Boko Haram

L’armée nigériane a tué plus de 50 combattants de Boko Haram en représailles à des attaques de drones contre des bases militaires dans le nord-est du pays, a annoncé l’armée jeudi.

Le porte-parole de l’armée, Sani Uba, a déclaré dans un communiqué que des djihadistes avaient lancé des attaques simultanées contre des bases militaires dans les États de Borno et de Yobe tôt jeudi matin. Il a ajouté qu’une combinaison d’assauts terrestres et aériens avait permis à l’armée de vaincre les insurgés, qui avaient mené leurs attaques depuis le nord du Cameroun et Katarko, un village situé dans l’État de Yobe.

Le porte-parole a précisé que les troupes au sol, soutenues par la composante aérienne, poursuivent encore plus de 70 combattants blessés "en étroite coordination".

Le mois dernier, des militants de Boko Haram ont tué au moins 60 personnes lors d’une attaque nocturne contre Darul Jamal, un village du nord-est du Nigeria.

Boko Haram, mouvement djihadiste d’origine nigériane, a pris les armes en 2009 pour combattre l’éducation occidentale et imposer sa version radicale de la loi islamique, ou charia.

Ce conflit, qui dure depuis plus d’une décennie, s’est étendu aux pays voisins du nord du Nigeria, notamment le Niger, et a causé la mort d’environ 35 000 civils ainsi que le déplacement de plus de 2 millions d’autres personnes, selon les Nations Unies.

Le groupe insurgé s’est scindé en deux factions après la mort de son chef historique, Abubakar Shekau, en 2021.

L’une de ces factions, la Province de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), soutenue par le groupe État islamique, est devenue tristement célèbre pour ses attaques contre des positions militaires.

Récemment, les États-Unis ont approuvé une vente potentielle d’armes d’une valeur de 346 millions de dollars afin de renforcer la sécurité dans le pays le plus peuplé d’Afrique.