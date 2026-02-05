Afrique de l’Ouest - Sahel : l'ONU met en garde contre la menace terroriste croissante

Le Bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations Unies tire la sonnette d’alarme et met en garde contre la montée de la menace terroriste et la situation d’urgence en Afrique de l’OUest et au Sahel. Une menace qui selon le constat serait multiple et de plus en plus complexe.

Le sous-secrétaire général par intérim du Bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations unies, Alexandre Zouev, a déclaré mercredi au Conseil de sécurité que la menace posée par le groupe État islamique n'avait cessé de croître et restait multipolaire et de plus en plus complexe, la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel étant particulièrement urgente.

"Le groupe et ses affiliés ont continué à s'adapter et à faire preuve de résilience malgré la pression soutenue exercée par la lutte contre le terrorisme", a déclaré Zouev. "Le groupe a continué à recruter des combattants terroristes étrangers et à renforcer son utilisation des technologies nouvelles et émergentes."

Selon Zouev, le groupe a également réussi à maintenir son accès à des sources de financement grâce à des collectes de fonds opportunistes, à une taxation illégale et à des enlèvements contre rançon.

Dans le bassin du lac Tchad, Zouev a déclaré que l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) avait encore renforcé son influence.

Au Moyen-Orient, il a ajouté que le groupe restait actif en Irak et en République arabe syrienne, où il poursuivait ses attaques et redoublait d'efforts pour déstabiliser les autorités locales.

En République arabe syrienne, la situation sécuritaire reste très fragile, a-t-il déclaré.

Natalia Gherman, directrice exécutive de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, a déclaré que malgré les changements considérables au sein du système des Nations Unies, l'objectif commun de préserver la paix et la sécurité internationales doit rester le même.

"Les efforts déployés par les Nations Unies pour lutter contre la menace Daech sont essentiels", a déclaré Mme Gherman. "Ces efforts nécessitent des ressources adéquates et la coopération de tous les États membres afin d'atteindre notre objectif commun : un monde exempt de terrorisme."