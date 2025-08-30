Nigeria : l’impact des coupes budgétaires de l'USAID sur l'éducation

Au Nigeria, les coupes budgétaires de l'USAID impactent fortement le fonctionnement de cet établissement scolaire destiné aux enfants des victimes du groupe terroriste de Boko Haram.

Israël Peter avait 6 ans lorsque les extrémistes islamistes de Boko Haram ont attaqué son village dans le nord-est du Nigeria et que sa famille a fui.

Huit ans plus tard, il n'est toujours pas retourné à l'école.

Une occasion rare de changer cela a disparu cette année, lorsqu'une organisation à but non lucratif offrant une éducation gratuite aux victimes de Boko Haram a rejeté la candidature de Peter.

Il a invoqué la perte soudaine du financement américain suite au démantèlement de l'Agence américaine pour le développement international par l'administration Trump.

Plusieurs soutiens financiers de l'école avaient reçu des fonds de l'USAID.

« Maintenant, mon avenir ne sera pas brillant », a déclaré Peter, qui rêve de devenir ingénieur.

Sa voix tremblante était à peine plus forte qu'un murmure.

Il passe ses journées à aider son père dans sa petite ferme.

Ils n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité.

L'école gérée par la Future Prowess Islamic Foundation a bénéficié à 3 000 enfants dans l'État de Borno, épicentre du conflit qui oppose depuis 16 ans le pays à Boko Haram et qui a fait de nombreux déplacés et orphelins.

Boko Haram, qui souhaite instaurer la loi islamique dans la région, interdit l'éducation occidentale et s'est fait connaître dans le monde entier après avoir procédé à des enlèvements massifs d'étudiants.

L'agence Associated Press s'est rendue dans la région afin de documenter les conséquences des coupes budgétaires opérées par les États-Unis, autrefois le plus grand donateur du Nigeria, sur les civils dans l'un des conflits les plus longs au monde.

Plus de 35 000 personnes ont été tuées et 2,6 millions d'autres déplacées dans certaines régions du Nigeria, du Cameroun, du Niger et du Tchad.

Avec la fin du financement américain, l'école a renvoyé 700 de ses 2 200 élèves ainsi que 20 enseignants, ont déclaré des responsables, sans nouvelle inscription et avec de nouvelles coupes probables.

Des millions de personnes dans la région dépendent fortement des organisations humanitaires et des partenaires étrangers pour survivre.

L'USAID a financé toute une série de projets, allant des soins de santé à l'éducation et à la protection sociale, en versant 1,5 milliard de dollars au Nigeria entre 2023 et 2024.

Aujourd'hui, seuls quelques projets comme le PEPFAR survivent.

D'autres bailleurs de fonds, comme la Grande-Bretagne, se sont également retirés, invoquant des besoins financiers urgents dans leur pays.

Le commissaire de l'État de Borno, Lawan Clark, a déclaré à l'AP que l'impact du retrait du financement américain n'était pas significatif sur l'éducation, car les donateurs se concentrent principalement sur l'aide à l'apprentissage des élèves dans les structures existantes.

Mais de nombreuses familles comme celle de Peter n'ont pas les moyens de se les offrir.

Bien que le Nigeria compte le plus grand nombre d'enfants non scolarisés au monde (plus de 10 millions selon l'UNICEF), le gouvernement nigérian consacre entre 4 % et 7 % de son budget fédéral à l'éducation.

C'est moins que la référence mondiale de 15 à 20 % recommandée par l'UNESCO.

L'impact du sous-financement est bien plus grave dans le nord-est, où le conflit a détruit les infrastructures essentielles et où les familles sont préoccupées par leur survie.

L'école Future Prowess Islamic Foundation a été fondée dans l'État de Borno en 2007, deux ans avant le début des combats, et dispensait initialement un enseignement aux orphelins.

Mais sa mission s'est élargie pour venir en aide aux enfants touchés par le conflit.

Aujourd'hui, les responsables scolaires et les organisations humanitaires craignent que les enfants qu'ils ne peuvent plus aider finissent par être accueillis par les extrémistes.

« Vu ce qui se passe, ils n'ont pas besoin d'être recrutés ; ils vont simplement retourner dans l'arrière-pays pour commencer à se battre », a déclaré Zannah Mustapha, fondatrice de l'école.

Certains des enfants qui ont postulé pour y étudier sont d'anciens membres de Boko Haram qui ont fait défection et renoncé à la violence, a déclaré Mustapha.

Il n'était pas clair si certains d'entre eux faisaient partie des étudiants licenciés.

Ses craintes ont été reprises par des analystes qui affirment que Boko Haram est connu pour recruter des enfants soldats vulnérables.

Cette situation « ne peut que profiter aux djihadistes, connus pour exploiter ce genre de problèmes à leur avantage », a déclaré Malik Samuel, chercheur nigérian spécialisé dans les questions de sécurité chez Good Governance Africa.

Dans une région où les possibilités d'éducation sont rares, la Future Prowess Islamic Foundation a permis à des milliers d'enfants, au fil des ans, de réaliser leurs rêves.

Yusuf Mustapha, diplômé, est aujourd'hui étudiant en dernière année d'informatique dans une université du sud-ouest du Nigeria.

Ses parents ont été tués par Boko Haram.

« Si je n'étais pas allé dans cette école, je ne sais pas comment ma vie aurait été, car je n'avais personne pour financer mes études, ni même pour subvenir à mes besoins alimentaires », a déclaré le jeune homme de 21 ans.

Bien que l'enseignement primaire soit officiellement gratuit au Nigeria, les parents de la plupart des États, y compris celui de Borno, continuent de payer des frais d'entretien et autres, qui varient souvent entre 5 000 nairas (3,27 dollars) et 15 000 nairas (9,80 dollars).

Cela peut représenter un mois de salaire pour beaucoup dans l'un des pays les plus pauvres du monde.

Ramatu Usman fait partie des élèves renvoyés par l'école cette année, à seulement une session avant ses examens de fin d'études secondaires.

Elle voulait étudier la médecine. Aujourd'hui, elle passe ses journées à tricoter des bonnets pour les vendre.

Sa mère désespérée, Hajara Musa, dit qu'elle pleure tous les jours pour sa fille et qu'elle essaie de collecter des fonds pour qu'elle puisse retourner à l'école. Cela n'a pas été facile.

« Une école de qualité est très importante, surtout dans cet environnement [dangereux] », a-t-elle déclaré. « Ceux qui ne vont pas à l'école ont une vie misérable. »