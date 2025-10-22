Cuba : une messe à La Havane rend hommage au centenaire de Celia Cruz

Des dizaines de personnes ont assisté mardi à une messe célébrée à La Havane pour commémorer le centième anniversaire de la naissance de Celia Cruz, quelques jours seulement après que les autorités cubaines ont annulé sans explication une représentation théâtrale en son honneur , une décision largement critiquée comme un acte de censure.

Maria Barrios, fervente admiratrice de Celia Cruz, présente à la cérémonie, a déclaré : « Celia ne sera jamais morte. Elle ne nous a jamais quittés. La musique de Celia restera à jamais vivante et fera toujours partie de l’Histoire. »

Lors de son homélie, le père Ariel Suárez a souligné l’influence culturelle et universelle de la chanteuse :

« Elle fut une ambassadrice de la culture cubaine à travers le monde, des rythmes cubains, de notre musique, de nos saveurs, de nos danses, de notre joie, de cet esprit contagieux que tous reconnaissent sous toutes les latitudes. »

Le prêtre a rappelé le célèbre cri qui ponctuait les spectacles de Cruz : « ¡Azúcar ! » et précisé que la messe avait été organisée par « un groupe d’artistes » admirateurs de la chanteuse.

Parmi les personnalités présentes figuraient la chanteuse Haila María Mompié, le musicien de jazz Alaín Pérez et Mike Hammer, chargé d’affaires des États-Unis à Cuba. Ce dernier a salué l’engagement et l’héritage de la star : « Elle souhaitait également la liberté pour tout le peuple cubain, un idéal que nous partageons tous. C’est donc pour moi un grand honneur d’avoir pu être ici aujourd’hui, pour célébrer sa vie, son centenaire, et faire perdurer son esprit, en reconnaissant ses contributions au monde. »

Née à La Havane le 21 octobre 1925, Celia Cruz s’était illustrée sur l’île avant de s’exiler aux États-Unis en 1960. Là, elle devint un symbole pour la communauté cubaine en exil, opposée à la révolution dirigée par Fidel Castro. Elle est décédée en 2003, sans jamais avoir pu revenir à Cuba, bien qu’elle se soit produite à la base navale américaine de Guantánamo en 1990.

Malgré sa renommée internationale, Cruz a longtemps été écartée des médias cubains. La troupe El Público avait prévu un hommage théâtral à la Fábrica de Arte Cubano, annulé quelques heures avant la représentation par le Centre national de la musique populaire, sans justification. Une photo publiée sur les réseaux sociaux montrait une chaise vide sur scène, éclairée par les projecteurs, restant en place tout au long du spectacle annulé.

Cette annulation a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, artistes et musicologues dénonçant un « acte arbitraire de censure ».

Celia Cruz reste, malgré les tensions politiques, une figure incontournable de la musique cubaine, célébrée pour son énergie, sa joie et son message universel, transmis au-delà des frontières et des générations.