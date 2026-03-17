Crise énergétique à Cuba : une panne nationale plonge le pays dans le noir

Cuba a été plongée dans le noir lundi après une panne électrique nationale, privant ses 11 millions d’habitants de courant et illustrant l’ampleur de la crise énergétique. Les autorités évoquent une « déconnexion complète » du réseau, sans cause immédiate identifiée. En soirée, seuls 5 % des habitants de La Havane avaient retrouvé l’électricité, soit environ 42 000 usagers, les hôpitaux étant prioritaires. Sous la chaleur, de nombreuses familles ont passé la nuit dehors ou à la lueur de bougies. Le pays subit depuis des années des coupures prolongées liées à un réseau vieillissant. La situation s’est encore dégradée avec la baisse des importations de pétrole, entraînant des pannes répétées et une production insuffisante face à la demande.