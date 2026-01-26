Cuba : les fidèles de la religion "santeria" prient pour la paix

Alors que les tensions entre Cuba et les États-Unis s'intensifient et que les Cubains se préparent à de nouvelles difficultés économiques, les prêtres et prêtresses de la religion afro-cubaine connue sous le nom de Santeria ont organisé plusieurs cérémonies dimanche et ont offert des cadeaux aux divinités pour demander la paix.

« Nous comptons sur notre foi pour accomplir ces cérémonies et ces sacrifices afin que le coup soit moins douloureux, mais tant que ceux qui gouvernent, ceux qui ont le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, ne comprendront pas le message d'Ifa (système divinatoire yoruba), nous ne pourrons éviter les catastrophes annoncées. », a expliqué Lázaro Cuesta, babalawo.

Plusieurs figures de proue des familles santeras de l'île ont prié leurs divinités pour la « guérison spirituelle » du peuple cubain et la fin des violences et des conflits qui, selon leurs prédictions de fin décembre, devaient survenir cette année.

Des prières qu’ils ont chanté en yoruba ancien, importées sur l’île par les esclaves africains et transmises oralement.

« Nous effectuons ces nettoyages spirituels afin d'instaurer une discipline, pour pouvoir gérer la violence. Nous les faisons pour la société et pour nos familles. », a expliqué Eraimy Léon, babalawo.

Les traditions africaines et espagnoles se sont syncrétisées, donnant naissance à la forte identité afro-cubaine de Cuba.

Le 2 janvier, les babalawos cubains ont prédit la possibilité d'une guerre et de violences affectant Cuba. Un jour plus tard, le 3 février, les États-Unis ont mené une opération à Caracas et arrêté le président Nicolás Maduro.Trente-deux soldats cubains de la garde personnelle de Maduro ont trouvé la mort lors de cette opération.Le Venezuela est l'un des principaux alliés politiques, idéologiques et commerciaux de Cuba, et cette attaque a choqué la population de l'île.

Cuba subit actuellement un durcissement radical des sanctions américaines, qui étranglent son économie afin de faire pression pour un changement de son système politique, et le président Donald Trump a directement menacé l'île.