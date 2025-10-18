Madagascar : le colonel Randrianirina prête serment

Le colonel Michael Randrianirina qui a pris le pouvoir à Madagascar lors d'un coup d'État militaire, a prêté serment vendredi en tant que nouveau dirigeant du pays.

Commandant d'une unité d'élite de l'armée, il est devenu le nouveau chef d’état lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle principale de la Haute Cour constitutionnelle malgache. Dans son discours d'investiture, il a promis de « respecter et de protéger » la Constitution et l'État de droit.

« J'appelle tout le monde à défendre la paix, l'unité et la solidarité afin que nous puissions rapidement restaurer nos systèmes sociaux et économiques, qui sont aujourd'hui en détresse. Que toutes les forces vives de la nation s'unissent et travaillent ensemble avec confiance, comme des frères. Nous nous engageons solennellement à rompre avec les pratiques néfastes du passé. Nous protégerons et reconstruirons l'ensemble du système de gouvernance et d'administration, en l'alignant sur les véritables aspirations du peuple. », a déclaré Colonel Michael Randrianirina, président de Madagascar.

L'accession de Randrianirina à la présidence est survenue trois jours seulement après qu'il eut annoncé que les forces armées prenaient le pouvoir. Un coup d’état qui a fait suite à trois semaines de manifestations antigouvernementales menées principalement par des jeunes.

« L'ancien président n'a pas écouté les jeunes, et voilà le résultat. Les jeunes représentent aujourd'hui la majorité, et leurs opinions ne peuvent plus être ignorées lorsqu'ils souhaitent s'exprimer. C'est pourquoi j'ai demandé la création d'une branche spéciale dédiée à la prise en compte et à la représentation de la voix des jeunes. » , s'est confié Rabemanantsoa Emmanuel, spectateur.

Cette prise de pouvoir par l’armée a été condamnée par les Nations unies et a conduit à la suspension de Madagascar de l'Union africaine. À la suite du coup d'État, le président Andry Rajoelina a fui le pays. On ignore où il se trouve actuellement.

« Le peuple s'est battu et a lutté. Depuis lors, sa lutte n'a jamais cessé. Pourtant, lorsqu'il a réclamé des besoins fondamentaux tels que l'électricité et l'eau, il a reçu en réponse des gaz lacrymogènes, des balles perdues et des meurtres. Par conséquent, la victoire d'aujourd'hui est celle du peuple malgache, et pas seulement la nôtre. », a tenu à rappeler Rakotoarisoa Alban, conseiller municipal.

Randrianirina a déclaré que Madagascar serait dirigé par un conseil militaire dont il serait le président pendant une période de 18 mois à deux ans avant la tenue de nouvelles élections, ce qui signifie que les jeunes qui ont inspiré le soulèvement contre Rajoelina pourraient devoir attendre longtemps avant de pouvoir choisir leur nouveau dirigeant.