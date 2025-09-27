Nigeria : la demande de libération de Nnamdi Kanu rejetée par la justice

Nnamdi Kanu , s’est vu refuser sa demande de libération sous condition.

La justice a estimé que les procureurs disposaient d’éléments suffisants pour que le leader du peuple indigène du Biafra (IPOB), ce groupe séparatiste qui milite pour l'indépendance de la région du sud-est du Nigeria, réponde aux accusations de terrorisme portées contre lui par le gouvernement.

Aloy Ejimakor, son avocat a réagi : "Nous sommes déçus. Notre client est toujours malade et reste détenu. Et nous ne sommes pas satisfaits de cette situation. Sa situation nécessite des soins urgents".

Ce verdict intervient plus d’un an après que la Cour suprême a rétabli les charges de terrorisme à l’encontre de Kanu, détenu depuis 2015 après avoir été initialement arrêté pour terrorisme et trahison. Libéré sous caution en 2017, il s’était alors soustrait à la justice. En 2021, il a été de nouveau arrêté dans des circonstances controversées, après avoir été attiré dans un autre pays africain par les services de renseignement nigérians, puis extradé vers le Nigeria.

Obi Aguocha, homme politique nigérian s'offusque de ce verdict: "Dans ce pays, il y a deux ensembles de règles. Une règle pour les Igbos et une règle pour tous les autres Nigérians. C'est une occasion unique pour le Nigeria de faire preuve de circonspection et de rechercher une solution politique à cette question."

Par ailleurs, il y a environ un mois, Simon Ekpa autre figure du mouvement séparatiste, devenue influente après l’arrestation de Kanu a été condamné en Finlande à six ans de prison pour terrorisme et fraude fiscale.