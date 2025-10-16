Bienvenue sur Africanews

Kabila réunit des opposants au Kenya, Kinshasa crie à la déstabilisation

L'ancien président de la République démocratique du Congo, à Goma, dans l'est du Congo, contrôlée par le M23, le 29 mai 2025.   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Kenya

L'ex président Joseph Kabila a rencontré, à Nairobi, plusieurs opposants congolais, le pouvoir à Kinshasa dénonce une tentative de déstabilisation avec la complicité du Kenya.

Depuis Nairobi, au Kenya, l’ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, refait parler de lui. Condamné à mort par contumace fin septembre pour trahison et crimes contre la paix, il a convoqué dans la capitale kényane un conclave de deux jours réunissant plusieurs opposants au président Félix Tshisekedi.

Baptisée « Conclave des forces politiques et sociales sur l’avenir du pays », la rencontre s’est conclue par la création d’un mouvement intitulé « Sauvons la République démocratique du Congo », dont Kabila prend la tête.

Autour de lui, des figures comme Augustin Matata Ponyo, Seth Kikuni ou Franck Diongo, mais pas de grands absents tels que Moïse Katumbi ou Martin Fayulu.

À Kinshasa, le pouvoir dénonce une manœuvre de déstabilisation, accusant Kabila d’agir avec la complicité du Kenya. L’UDPS, parti présidentiel, parle d’« insulte à la mémoire des victimes du M23 », rappelant les accusations de collaboration avec les rebelles soutenus par le Rwanda.

Joseph Kabila, lui, assure vouloir rétablir la démocratie et la réconciliation nationale. Une réapparition politique qui ravive les tensions entre l’ancien et l’actuel pouvoir congolais.

