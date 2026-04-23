RDC : entrée réussie sur les marchés internationaux [Business Africa]

La République démocratique du Congo a réussi une entrée remarquée sur les marchés financiers internationaux. Le pays a levé 1,25 milliard de dollars lors de sa première émission d’euro-obligations, avec une demande des investisseurs près de quatre fois supérieure au montant recherché.

Cette opération, réalisée à des conditions jugées compétitives, reflète la confiance des marchés dans le potentiel économique du pays. Un endettement encore faible, d’environ 20 % du PIB, l’importance des ressources minières stratégiques comme le cobalt et le cuivre, ainsi qu’un contexte favorable autour des minerais critiques ont soutenu cet engouement.

Les fonds levés doivent financer plusieurs projets d’infrastructure, notamment un nouveau terminal à l’aéroport de Kinshasa, des routes, un périphérique et une centrale hydroélectrique. L’objectif est d’accélérer la modernisation du pays et soutenir la croissance.

Ce succès constitue un signal fort pour la RDC, même si des questions demeurent sur la transparence dans l’utilisation des fonds et la soutenabilité de cette nouvelle dette sur le long terme.

Banque africaines : des profits record malgré les disparités

Le secteur bancaire africain a franchi un cap historique, avec 107 milliards de dollars de revenus enregistrés l’an dernier, selon McKinsey. Une première qui place les banques africaines parmi les plus rentables au monde, avec un rendement des capitaux propres de 19 %, bien au-dessus de la moyenne mondiale.

Cette croissance est portée par des marges d’intérêt élevées, l’essor des services numériques et le développement d’acteurs africains, dans un contexte de retrait progressif de plusieurs banques internationales.

Mais cette dynamique reste concentrée : cinq pays, Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, Kenya et Maroc, génèrent près de 70 % des revenus du secteur. Et malgré ses performances, le système bancaire africain reste exposé aux risques économiques, entre inflation, dette publique et volatilité des matières premières.

Sénégal : l'agro-industrie comme moteur de croissance

Le 15e Salon international des industries et techniques agroalimentaires (SIAGRO), à Dakar, a mis l’accent sur le rôle stratégique de l’agriculture et de l’agro-industrie dans le développement économique de l’Afrique.

Face aux crises mondiales, les participants ont insisté sur l’urgence de renforcer la souveraineté alimentaire. Le salon a également offert aux entrepreneurs une plateforme pour nouer des partenariats, trouver de nouveaux marchés et stimuler l’innovation.

Pour les organisateurs, le SIAGRO va au-delà du commerce en favorisant les connexions entre acteurs publics et privés, notamment dans l’espace UEMOA.

Cette 15e édition a réuni 300 délégués étrangers et 110 exposants venus de 11 pays.