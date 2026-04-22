Immigration : l'administration américaine pourrait envoyer plus de 1000 réfugiés afghans en RDC

Selon le New York Times, les États-Unis seraient en pourparlers avec la République démocratique du Congo pour l'accueil de plus de 1000 ressortissants afghans.

Il s’agit de personnes qui ont assisté et collaboré avec l'armée américaine lors de la guerre en Afghanistan. Ils sont 1 100 ressortissants concernés, dont 400 enfants, qui sont réfugiés dans une ancienne base militaire américaine au Qatar, depuis un an.

Si les États-Unis n’ont pas encore confirmés cette annonce, les autorités américaines ont indiqué à l’AFP qu’elles étudiaient la possibilité d’une "réinstallation volontaire" à partir du camp d’As-Sayliyah, au Qatar.

La mesure a été dénoncée par des ONG qui estiment que la RDC n’est pas un pays sûr. L’est du pays est en proie à des violences de groupes armés. Plus globalement, le pays fait face à une crise migratoire d’une ampleur sans précédent, conséquence de décennies de conflits et d’instabilité. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 8,2 millions de personnes étaient déplacées en septembre 2025. Ce nombre devrait atteindre 9 millions d’ici la fin de l’année.

Depuis 2021, plus de 190 000 Afghans se sont installés aux États-Unis dans le cadre d’un programme lancé par l’ancien président Joe Biden. Une initiative que Donald Trump tente de supprimer. Le président américain a demandé l'arrêt de toutes les procédures de régularisation de ces ressortissants. La décision fait suite à l’assassinat de deux soldats de la Garde nationale à Washington en octobre dernier, tués par un Afghan souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique.