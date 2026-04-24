Kenya : le droit à l'avortement retoqué par une cour d'appel

Au Kenya, une cour d’appel a retoqué vendredi, un jugement qui confirmait le droit à l’avortement.

Les juges ont déclaré que l’avortement prive un enfant du droit à la vie tel que garanti par la Constitution et qu’il est interdit, sauf dans des circonstances telles que lorsque la vie de la mère est en danger.

Aux antipodes de la Haute Cour qui en 2022, avait statué que l'accès à l'avortement était un droit fondamental garanti par la Constitution, déclarant inconstitutionnelles l'arrestation et les poursuites à l'encontre des femmes et des professionnels de santé.

Le Centre pour les droits reproductifs, une organisation de défense des droits humains au Kenya, a qualifié le verdict de ‘’ revers’’ et promet de saisir la Cour suprême.

Le code pénal kenyan criminalise l’avortement, imposant une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison pour tentative d’avortement ou pour avoir provoqué un avortement.