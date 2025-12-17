RDC : soutien de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary arrêté à Kinshasa

En République démocratique du Congo, Emmanuel Ramazani Shadary a été arrêté ce mardi à son domicile de Kinshasa.

Les faits se seraient déroulés tôt dans la matinée, aux environs de 4 heures. Son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, dénonce ce qu’il qualifie d’« enlèvement » de son secrétaire permanent. La formation politique affirme ne pas comprendre ce qu’elle décrit comme un acharnement des autorités congolaises à l’encontre du parti de l’ancien président Joseph Kabila.

Cette arrestation intervient alors que le PPRD est officiellement suspendu en République démocratique du Congo, selon une notification du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe adressée au parti le lundi 27 octobre.

L'interpellation de l'ancien candidat à la présidentielle de 2018, Emmanuel Ramazani Shadary, survient près de trois mois après la condamnation à mort de Joseph Kabila. Le parti condamne ces actes qu’il juge arbitraires et exige la libération immédiate de son secrétaire permanent, ainsi que celle d’autres membres du parti se trouvant dans des situations similaires.

Il y a quelques mois, Emmanuel Ramazani Shadary, soupçonné par les autorités de liens avec le groupe rebelle AFC/M23, avait été convoqué par la justice militaire et s’était vu notifier une interdiction de quitter le territoire. Les autorités congolaises n’ont pas encore réagi officiellement à ces accusations.