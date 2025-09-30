Bienvenue sur Africanews

RDC : l'ancien président Joseph Kabila condamné à mort

Des officiers militaires dans le box lors du procès de Joseph Kabila à Kinshasa, le 30 septembre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

République démocratique du Congo

Le mardi 30 septembre 2025, la Haute Cour militaire de Kinshasa a condamné en son absence Joseph Kabila (2001-2019) à la peine de mort, pour « crimes de guerre » et « trahison ». L'ancien président, en exil depuis deux ans, a été reconnu coupable d'être le chef de la coalition AFC/M23, un mouvement armé aux liens avec le Rwanda.

Après près de quatre heures de délibération, la cour a aussi requis le paiement de plus de 33 milliards de dollars de dommages et intérêts pour l'État congolais, les provinces du Nord et du Sud-Kivu, ainsi que pour des associations d’aide aux victimes.

La condamnation d’un ancien chef d’État congolais par une juridiction militaire marque un tournant historique dans l’histoire politique du pays.

Le procès, initialement prévu le 12 septembre, a été reporté suite au dépôt de nouveaux éléments par les parties civiles, qui n’ont finalement pas été présentés.

La région de l’est de la RDC, ravagée par 30 ans de conflits et récemment marquée par la poussée de groupes armés soutenus par le Rwanda, reste fortement instable.

