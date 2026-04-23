RDC : des femmes témoignent des violences subies lors des accouchements dans les hôpitaux

Comme beaucoup de femmes dans les hôpitaux de la République démocratique du Congo, Sara a été victime de violences pendant son accouchement. Deux ans après la naissance de son premier enfant, elle affirme qu’elle ne recommencera jamais.

Sara, 31 ans, a raconté avoir subi une épisiotomie – une incision chirurgicale au niveau du périnée – lors de son accouchement, et que le médecin de l'hôpital de la capitale, Kinshasa, avait tenté de la recoudre sans anesthésie.

Un nouvel accouchement reviendrait à revivre une « expérience traumatisante », a-t-elle ajouté.

En RDC, où plus de 90 % de la population est chrétienne et où les conceptions traditionnelles de la femme et de la sexualité prédominent, ce genre d'histoires est un sujet tabou.

Mais ces dernières semaines, de plus en plus de personnes ont pris la parole après la diffusion d'une vidéo qui est devenue virale et a stupéfié le pays.

Tournée dans la salle d'accouchement d'un hôpital public de Kinshasa, la vidéo montre une jeune femme nue en train de hurler juste après avoir accouché.

De grandes taches de sang sont visibles sur le lit d'hôpital d'où elle bondit.

Une médecin la frappe avec un instrument métallique et tente de la maintenir de force allongée, les jambes écartées, pour poursuivre un traitement qu'elle refuse clairement.

Incapable de la maîtriser, il se met à la gifler.

La Première ministre Judith Suminwa a qualifié ces violences de « totalement inacceptables », tandis que la Première dame Denise Tshisekedi a condamné ces actes « odieux » et appelé à une intervention rapide.

En RDC, la mortalité maternelle s'élève à 427 décès pour 100 000 naissances vivantes, selon l'Organisation mondiale de la Santé, contre seulement 11 pour 100 000 en Europe.

L'ONU a qualifié la situation d'alarmante, citant notamment le manque de ressources et de personnel qualifié parmi les principales causes.

Fait rare dans ce pays, le médecin que l'on voit dans la vidéo a été jugé et condamné.

Au cours du procès, il a reconnu avoir frappé la patiente, affirmant qu'elle souffrait d'une hémorragie post-partum mais qu'elle l'empêchait de la soigner.

Il a déclaré avoir tenté de la suturer sans anesthésie, car l'hôpital n'en disposait pas.

- « Sauver des vies » -

« J'ai tout fait pour sauver une vie », a déclaré le médecin devant le tribunal. Il a expliqué aux juges qu'il avait demandé à un collègue de filmer la scène afin de « se protéger » au cas où la femme viendrait à décéder.

Au début du mois, il a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour coups et blessures et pour avoir filmé la vidéo.

L'État congolais, qui gère l'hôpital public, a été condamné à verser 2 500 dollars de dommages-intérêts.

Pour les militants, cette affaire a mis en lumière un problème plus profond et systémique.

« La violence dans les salles d'accouchement est devenue monnaie courante, car les médecins prétendent qu'ils sauvent des vies », a déclaré Anny Modi, directrice de l'association de défense des droits des femmes Afia Mama.

Elle a déclaré qu'ils recevaient au moins une femme traumatisée par l'accouchement chaque semaine.

Selon Modi, la violence obstétricale est parfois motivée par des jugements moraux.

« Une jeune femme célibataire est confrontée à des violences qui s'apparentent à une sanction pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage », a-t-elle déclaré.

L'AFP s'est entretenue avec plusieurs femmes qui ont déclaré avoir été victimes d'abus médicaux ; l'une d'entre elles a indiqué s'être évanouie sous l'effet de la douleur.

« Après l'accouchement, le médecin a retiré des fragments de placenta en enfonçant tout son avant-bras dans mon utérus », a déclaré Rose, mère de quatre enfants.

« J'ai demandé s'il était possible de me faire une anesthésie, mais on m'a répondu qu'il n'y en avait pas. »

Le ministre de la Santé, Samuel-Roger Kamba, a déclaré à l'AFP que des trousses contenant des anesthésiques et des médicaments sont régulièrement distribuées aux hôpitaux publics qui prennent en charge les femmes enceintes.

Il a toutefois reconnu que « la violence verbale ou physique dans les salles d'accouchement est un abus que nous avons constaté ».

Le président du Conseil de l'ordre des médecins congolais, Berthier Nsadi, a déclaré que cette affaire avait suscité une réflexion sur l'amélioration de la formation continue des médecins et des autres professionnels de santé, en particulier des sages-femmes.

Selon les estimations du principal syndicat de médecins du pays, la RDC compte une sage-femme pour 16 000 habitants, ce qui est bien loin de la recommandation de l'OMS, qui est d'une sage-femme pour 5 000 habitants.