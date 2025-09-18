Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

RDC : le verdict attendu ce vendredi pour le procès de Joseph Kabila

L'ex-président de la RDC, Joseph Kabila, arrive pour rencontrer des chefs religieux à sa résidence de Kinyogote, à Goma, dans l'est du Congo, 29/05/25   -  
Copyright © africanews
Moses Sawasawa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

Le verdict du procès contre l’ancien président congolais Joseph Kabila est attendu ce vendredi. Accusé d’être à la tête de la rébellion du AFC / M23 soutenu par le Rwanda, l’ex-chef d’état est poursuivi par la Haute Cour militaire.

Le procès a commencé le 25 juillet et se tient depuis sans la présence du prévenu dont l’absence a été actée. 

Les charges qui pèsent contre lui sont la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, le complot et l’apologie du terrorisme. 

La peine de mort avait été requise lors de l’audience du 22 août dernier. 

La semaine dernière, les avocats des parties civiles dont ceux de l’état congolais ont demandé la réouverture des débats pour examiner de nouveau témoignages qui témoignent des liens présumés entre Joseph Kabila et des comptes bancaires qui auraient été utilisées pour le financement de l’AFC/M23. Le verdict avait donc été renvoyé au vendredi 19 septembre.

Ils avaient également demandé à déqualifier les charges de trahison à espionage. 

C'est la toute première fois qu’un ancien président de la RDC est jugé dans le pays. 

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.