RDC : le verdict attendu ce vendredi pour le procès de Joseph Kabila

Le verdict du procès contre l’ancien président congolais Joseph Kabila est attendu ce vendredi. Accusé d’être à la tête de la rébellion du AFC / M23 soutenu par le Rwanda, l’ex-chef d’état est poursuivi par la Haute Cour militaire.

Le procès a commencé le 25 juillet et se tient depuis sans la présence du prévenu dont l’absence a été actée.

Les charges qui pèsent contre lui sont la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, le complot et l’apologie du terrorisme.

La peine de mort avait été requise lors de l’audience du 22 août dernier.

La semaine dernière, les avocats des parties civiles dont ceux de l’état congolais ont demandé la réouverture des débats pour examiner de nouveau témoignages qui témoignent des liens présumés entre Joseph Kabila et des comptes bancaires qui auraient été utilisées pour le financement de l’AFC/M23. Le verdict avait donc été renvoyé au vendredi 19 septembre.

Ils avaient également demandé à déqualifier les charges de trahison à espionage.

C'est la toute première fois qu’un ancien président de la RDC est jugé dans le pays.