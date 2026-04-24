Burundi : 470 réfugiés Congolais rapatriés volontairement

Au Burundi, une opération de rapatriement volontaire des réfugiés Congolais du camp de Busuma, dans la commune de Ruyigi, province Buhumuza, a débuté ce jeudi.

Très tôt le matin, des camions du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés étaient sur place pour le transport de leurs affaires personnelles : des matelas, des sacs remplis d’ustensiles de cuisine, et d'autres outils du quotidien. Sur leur visages se dessinent la joie et l'impatience de retourner chez eux.

Antoine Gashindi, réfugié Congolais exprime son soulagement. Ce rapatriement lui permettra d’échapper aux mauvaises conditions de la vie dans un camp.

"Je me sens très très bien. Mon pays me manque, ça me manque vraiment. Ici à Busuma, il y'a beaucoup de problèmes, il y a des maladies, il y a beaucoup de gens qui sont partis, d'autres sont morts. C'est difficile d'avoir accès à l'eau, à la nourriture, etc. Donc les conditions de vie ici à Busuma n'étaient vraiment pas facile", confie-t-il à Africanews.

Busuma est le plus grand camp de réfugiés Congolais du pays avec plus de 66 000 personnes. Ce camp a été créé en décembre 2025 pour les accueillir après la prise de la ville d’Uvira par le M23.

Selon le HCR, seuls les réfugiés en provenance des zones déclarées sécurisées sont concernés par ces retours.

"Les conditions sécuritaires ne sont pas tout à fait optimales et uniquement ceux qui rentrent dans les zones sécurisées pourront repartir et ceux qui sentent qu'ils peuvent rentrer. Le retour est totalement volontaire, strictement volontaire pour les réfugiés qui vivent ici au Burundi", explique Brigitte Mukanga-Eno, représentante du HCR au Burundi

Le Burundi héberge plus de 200 000 réfugiés Congolais sur son sol.