Maroc : le budget 2026 prévoit des investissements dans la santé et l’éducation

Une manifestation organisée par des jeunes contre les dépenses excessives consacrées aux infrastructures de la Coupe du monde 2030 5 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Maroc

Le gouvernement marocain a soumis ce lundi au Parlement le projet de loi de finances (PLF) 2026, d’un montant de 83 milliards de dollars, en hausse de 5,5 % par rapport à l’exercice précédent.

Une enveloppe de plus de 13 milliards de dollars y est allouée aux secteurs de la santé et de l’éducation, avec la création annoncée de 27 000 postes dans ces deux domaines.

Au total, le PLF 2026 prévoit la création de 36 895 nouveaux postes budgétaires répartis entre les différents ministères et institutions publiques. Côté santé, les autorités annoncent la relance des chantiers des Centres hospitaliers universitaires (CHU) d’Agadir, Laâyoune, Ibn Sina à Rabat, Béni Mellal, Guelmim et Errachidia, ainsi que la modernisation de 90 hôpitaux à travers le pays.

Dans le secteur de l’éducation, les efforts seront concentrés sur la généralisation de l’enseignement préscolaire et le renforcement du soutien scolaire, alors que les critiques de la jeunesse montent. Le mouvement Génération Z 212 continue de manifester régulièrement contre les conditions sanitaires dégradées, le chômage élevé et la corruption, exigeant sans succès la démission du gouvernement.

Sur le plan sécuritaire, le budget de la défense connaît une hausse significative de 18 %, passant de 133 à 157 milliards de dirhams (environ 15,6 milliards de dollars), dans un contexte régional marqué par de fortes tensions géopolitiques.

Côté macroéconomie, l'exécutif table sur une croissance de 4,8 % pour l’année 2026. L’inflation, quant à elle, est estimée à 1,1 % à fin août 2025, tandis que le déficit budgétaire devrait se redresser progressivement pour s’établir à 3,5 % du PIB.

