Tunisie : la biennale d'art contemporain "Dream City" anime la médina de Tunis

Pour sa dixième édition, la biennale Dream City anime la médina de Tunis. Fruit de deux ans de travail mené par l'association L'Art Rue, le festival transforme les ruelles, les maisons et les places de la vieille ville en scènes ouvertes à la création contemporaine.

Depuis vingt ans, L'Art Rue collabore avec les habitants de la médina et les artistes pour favoriser le dialogue entre l'art et la vie quotidienne. Aujourd'hui, Dream City est devenue une plateforme incontournable qui met en lumière de nombreuses créations portées par des femmes.

Sofiane et Selma Ouissi, fondateurs du festival, rendent hommage aux potiers tunisiens dans leur œuvre Laaroussa - une célébration du savoir-faire ancestral transmis de mère en fille : la fabrication de poupées d'argile, Laaroussa, inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

« Il est essentiel pour Dream City de donner de la place aux femmes. En effet, sans aucune stigmatisation, nous devons ouvrir l'espace de création à la création elle-même. Il y a tant de femmes créatrices extraordinaires et précieuses. Le rôle des femmes dans la société tunisienne est en tout cas dominant et très important - et il continue à gagner du terrain, heureusement. », Sofiane Ouissi, danseur et chorégraphe également co-directeur artistique de « Dream city ».

La plupart des œuvres présentées sont des créations originales conçues spécialement pour cette édition, comme The Grounding Point - Le point d'ancrage.

Une vaste sculpture tissée que l'artiste Sonia Kallel a réalisée pendant plus d'un an en collaboration avec des tisserands de Mrazigue dans le désert tunisien. L'artiste explore un art du fil à la fois enraciné dans la terre et tendu vers l'extérieur, entre mémoire et mouvement.

« Nous avons beaucoup travaillé avec la matière, car dans le tissage nomade, le filage du fil est très important - d'autant plus que nous avons également travaillé avec du poil de chèvre. Nous composons donc avec la nature, et c'est un matériau dur qui implique une certaine lutte dans sa manipulation. Il y a toute une relation avec le fil - nous le tenions, marchions et revenions. Cela aussi était très significatif par rapport à l'idée de déplacement et d'enracinement. », a expliqué l’artiste Sonia Kallel.

Un autre point fort du festival est Asswat - qui signifie Voix en arabe. Une chorégraphie solo de Cyrinne Douss, dans laquelle le corps est traversé par des voix multiples, des souvenirs féminins, des rituels et des célébrations. Une immersion dans les différentes dimensions du féminin, entre force et vulnérabilité. « Je voulais explorer les multiples dimensions du féminin et les multiples voix possibles - les voix mémorielles, les voix ancestrales, les voix qui nous traversent en tant que femmes, mais aussi celles qui se déplacent autour de nous. », a déclaré Cyrinne Douss, danseuse et chorépgraphe.

Dream City se poursuit jusqu'au 19 octobre dans la médina de Tunis - une invitation à vivre la ville autrement, à travers le regard et la sensibilité de ses artistes.