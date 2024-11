Biennale Dak'Art 2024 : L'art contemporain à l'honneur

La 15e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar a débuté le 7 novembre 2024, attirant une foule nombreuse avec environ 400 000 visiteurs attendus jusqu'à sa clôture le 7 décembre.

Le moment fort de la cérémonie d'ouverture a été la remise du Grand Prix Léopold Sédar Senghor à Agnès Brézéphin, artiste de la Martinique, reconnue pour sa conception d'une police typographique dédiée à l'alphabet créole, nommée "Coolie". Cet événement prestigieux offre un large éventail de manifestations culturelles, de la peinture à la sculpture, en passant par des installations interactives et des performances variées.

Dans son discours d'ouverture, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa joie et son engagement envers la culture, affirmant que Dakar deviendra un centre névralgique de l'art pendant un mois. Il a souligné l'importance de la biennale pour la culture sénégalaise et son rayonnement international, en rassemblant artistes et amateurs d'art du monde entier dans la capitale.

Dirigée par Salimata Diop, cette édition 2024 explore des thématiques telles que la féminité, la violence, et la consommation sous le thème "The Wake - L'éveil, le sillage, xàll wi." Accueillant 58 artistes d'Afrique et de sa diaspora, l'événement propose un parcours immersif enrichi d'installations sonores et musicales. Après avoir été reportée à cause de préoccupations budgétaires, la biennale conserve son attrait indéniable sur la scène artistique africaine, consolidant sa réputation d'événement incontournable.