Queen, le groupe le plus diffusé au Royaume-Uni au 21ème siècle

C’est officiel le groupe de rock le plus diffusé à la radio et à la télévision britannique au XXIe siècle est le groupe Queen.

La société de gestion des droits musicaux Phonographic Performance Limited (PPL), a désigné le groupe formé dans les années 70 dont les titres continuent de résonner aujourd’hui.

A Kind Of Magic, I Want To Break Free, Don't Stop Me Now, Somebody To Love entre autre, font partie des chansons les plus jouées.

Le guitariste de Queen, Sir Brian May, a remercié tous les fans du groupe en s’étonnant que leurs œuvres réalisées au 20siècle figurent parmi les plus diffusées du 21ème.

Pour établir cette liste, PPL, qui octroie des licences pour l'utilisation de musique enregistrée à la radio, à la télévision et dans les lieux publics, a utilisé les données de diffusion des stations de radio et de télévision à travers le Royaume Uni..

Il a constaté que le groupe de rock avait accumulé plus de 400 millions de secondes de diffusion à la radio et à la télévision, ce qui équivaut à environ 12,5 années de diffusion continue au cours de ce siècle, A Kind Of Magic étant le morceau le plus diffusé de Queen.

Le groupe était composé du guitariste Sir Brian, du batteur Roger Taylor, du regretté chanteur Freddie Mercury et du bassiste John Deacon.

David Bowie, qui a collaboré avec Queen sur le single Under Pressure, numéro un des ventes en 1981, occupe la deuxième place du classement PPL des artistes rock les plus diffusés du XXIe siècle, tandis que U2 arrive en troisième position.

Oasis, qui est actuellement en pleine tournée mondiale très attendue pour marquer ses retrouvailles, occupe la quatrième place du classement, tandis que Fleetwood Mac complète le top 5.