Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Haïti : Mondial 2026, symbole de résilience face à la crise sécuritaire

Un supporter haïtien encourage son équipe lors du match international de football contre le Canada à Montréal, le 3 juin 2025   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Haïti

Haïti participe à la Coupe du monde 2026. Une première depuis 1974 qui offre à de nombreux Haïtiens un rare sentiment d’espoir. Pour beaucoup, c’est un symbole de résilience face au défi sécuritaire.

''Porter ce maillot, c’est un message d’espoir que j’adresse à chacun des Grenadiers qui vont se battre pour nous et pour Haïti – un message pour dire qu’il y a encore de la vie ici et qu’il faut continuer à aller de l’avant, surtout compte tenu de la situation que nous traversons. Nous vivons dans des conditions très difficiles, mais les Grenadiers nous ont donné de l’espoir, et nous devons, nous aussi, leur donner de l’espoir.'', raconte Wilkerson Daromain, habitant de la capitale.

A l’approche de l’événement, les maillots d’Haïti, les drapeaux et les t-shirts représentant d’autres équipes favorites suscitant un intérêt croissant.

Le pays est logé dans le groupe C en compagnie du Brésil, du Maroc et de l’Écosse. De nombreux Haïtiens espèrent que les Grenadiers pourront créer la surprise

''J’aimerais beaucoup voir Haïti atteindre la finale. C’est le rêve de tous les Haïtiens de voir l’équipe nationale aller aussi loin.'', explique Philippe Guichard Paillant, vendeur.

Mais la qualification a déjà offert un bref moment d'unité et d'optimisme à une population plongée dans l’incertitude face aux gangs actifs dans le pays.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.