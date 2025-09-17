La Russie relance le concours Intervision, 45 ans après son arrêt

Exclue de l’Eurovision depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie relance le concours Intervision de la chanson, un événement musical concurrent, arrêté depuis 45 ans.

Prévu pour le 20 septembre prochain, ce nouveau rendez-vous culturel ambitionne de réunir des artistes issus d’une vingtaine de pays, parmi lesquels des membres des BRICS, de la CEI, de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), ainsi que des représentants d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe, et même des États-Unis.

« Des artistes de 23 pays participeront à ce concours. Outre la Russie, il y aura des représentants de la CEI, des BRICS, de l'OCS, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, ainsi qu'un représentant de l'Europe et un des États-Unis. »Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères (extrait sonore, en russe)

Réactivée par le Kremlin, cette initiative s’inscrit dans une stratégie de soft power visant à promouvoir la culture russe sur la scène internationale, dans un contexte de fortes tensions avec l’Occident. Moscou souhaite faire de l’Intervision une vitrine de ses alliances et de ses "valeurs traditionnelles universelles".

« Nous voulons que la Russie et le peuple russe soient connus. Nous considérons que les barrières érigées par l'Occident collectif sont néfastes, en particulier le rôle joué par l'administration Biden dans ce domaine. [...] Si par soft power vous entendez la possibilité de vous faire connaître des autres, alors bien sûr, cela nous intéresse. »

Un concours apolitique aux messages "positifs"

Les organisateurs précisent que les chansons interprétées devront véhiculer des messages positifs : appel à la non-violence, à l’honneur, à la dignité. Les textes à caractère politique sont strictement interdits.

Créé dans les années 1970, le concours Intervision était à l’époque soviétique la réponse du bloc de l’Est à l’Eurovision. Avec cette relance, Moscou entend marquer un retour culturel sur la scène internationale en dehors des circuits occidentaux.