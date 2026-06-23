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Guinée : l'exportation d'or brut désormais interdite

Saliou Diallo, 12 ans, originaire de Guinée, lave de la terre pour en extraire des particules d'or dans le village de Tenkoto, au Sénégal, le mardi 16 octobre 2007.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Guinée

La Guinée franchit une nouvelle étape dans la valorisation de ses ressources minières.

Le gouvernement interdit désormais l'exportation d'or brut afin de développer le raffinage sur son territoire et de capter davantage de revenus issus de cette filière stratégique.

Cette décision, annoncée par le président Mamadi Doumbouya, vise à créer des emplois, renforcer l'industrie locale et mettre fin à l'exportation de matières premières non transformées.

Les sociétés minières qui ne respecteront pas cette mesure s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de leur permis d'exploitation.

Sixième producteur d'or d'Afrique, la Guinée a exporté plus de 22 tonnes d'or au premier trimestre de l'année. Une nouvelle raffinerie, actuellement en cours d'achèvement à Conakry, doit désormais traiter la production nationale avant son exportation.

La Guinée rejoint ainsi plusieurs pays africains qui misent sur la transformation locale de leurs ressources pour accroître leur valeur ajoutée.

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