Vatican : Schwarzenegger donne une conférence sur le climat, pour les 10 ans de Laudato si'

Arnold Schwarzenegger a minimisé mardi le scepticisme climatique de l'administration Trump aux États-Unis et a apporté son soutien à l'initiative environnementale du Vatican, affirmant que les choix individuels, les politiques locales et le leadership moral de l'Église catholique étaient bien plus importants que la politique nationale pour « mettre fin » à la pollution et au changement climatique.

Schwarzenegger était au Vatican pour présider une conférence de trois jours sur le climat marquant le 10e anniversaire de l'encyclique historique du pape François sur l'environnement, Laudato Si' (Loué sois-tu), publiée en 2015.

Ce document présente la sauvegarde de la création divine comme un impératif moral urgent et a donné naissance à un vaste mouvement populaire que le pape Léon XIV a pleinement adopté et fait sien.

Schwarzenegger, l'ancien gouverneur républicain de Californie, se consacre à la cause environnementale depuis qu'il a quitté ses fonctions politiques en 2011.

Son initiative climatique Schwarzenegger est l'un des soutiens de la conférence du Vatican, qui se tient au centre éducatif environnemental récemment inauguré par le Saint-Siège à Castel Gandolfo, au sud de Rome.

Lors d'une conférence de presse, Schwarzenegger a été interrogé sur les récentes déclarations du président Donald Trump devant l'Assemblée générale des Nations unies, où il a qualifié le changement climatique d'« escroquerie ».

Trump critique depuis longtemps la science climatique et les politiques visant à aider le monde à passer aux énergies vertes telles que l'éolien et le solaire.

L'administration Trump a abrogé des réglementations historiques, retiré le financement de projets climatiques et renforcé son soutien à la production pétrolière et gazière au nom d'un programme visant à assurer la « domination énergétique américaine ».

« Ne prenez pas le gouvernement fédéral comme excuse », a déclaré Schwarzenegger lors de la conférence de presse au Vatican. « C'est une solution de facilité. »

Il s'est souvenu de ses batailles juridiques avec l'administration Bush de l'époque au sujet des réglementations environnementales de la Californie lorsqu'il était gouverneur, et d'une victoire particulière où « nous avons dit « Hasta la vista, baby » », a déclaré Schwarzenegger, citant sa célèbre réplique de Terminator 2.

Schwarzenegger a déclaré que les choix individuels, comme éteindre la lumière en quittant une pièce, et les politiques publiques encourageant l'énergie solaire étaient bien plus importants.

Avec ses 1,4 milliard de fidèles et ses 400 000 prêtres, l'Église catholique dispose également d'une masse critique de personnes susceptibles de soutenir les initiatives environnementales, a-t-il déclaré.