Donald Trump fustige l’Europe à la tribune de l’ONU

Le président Donald Trump s'adresse à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, mardi 23 septembre 2025, au siège de l'ONU.  

AP Photo
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

Face aux délégués réunis à l’ONU, le président américain Donald Trump a dénoncé ce qu’il appelle une « arnaque verte ».

Lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump a vivement critiqué les politiques climatiques et migratoires européennes. Il a qualifié le changement climatique de « plus grande escroquerie jamais commise à l’échelle mondiale », accusant les institutions internationales d’avoir exagéré les dangers et ruiné des économies nationales.

Le président américain a également dénoncé les programmes d’aide aux migrants, affirmant que l’ONU finance ainsi une attaque contre les pays occidentaux. Selon lui, l’Europe est aujourd’hui menacée par un « monstre à deux têtes » : l’énergie verte et l’immigration incontrôlée.

Enfin, Trump a déclaré qu’il méritait un prix Nobel pour avoir « mis fin à sept guerres », tout en rejetant toute reconnaissance d’un État palestinien, qu’il considère comme une récompense pour les « atrocités » du Hamas.

Un discours qui divise, à l’image de son auteur.

