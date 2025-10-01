Soudan : les autorités alertent sur le risque d'inondation dans les provinces proches du Nil

Face à la hausse du niveau des eaux du Nil, le Soudan lance l’alerte et met en garde les populations aux alentours contre un risque d’inondations.

Le ministère soudanais de l'irrigation a déclaré dimanche soir que le niveau de l'eau était élevé depuis quatre jours consécutifs, les barrages de la région ayant déversé leurs excédents d'eau. Il a exhorté les habitants des provinces alentours à rester vigilants, car les inondations pourraient affecter les terres agricoles et les habitations.

Le pays connaît traditionnellement de fortes avalanches durant la saison des pluies, de juin à octobre, qui provoquent presque chaque année des inondations d’ampleur.

Mais cette fois-ci, un autre facteur est pointé du doigt : l'Éthiopie qui a inauguré son Grand barrage de la Renaissance, le plus grand du continent. Si les autorités éthiopiennes affirment que ce barrage a contribué à réduire les inondations au Soudan, les spéculations sur son rôle dans la catastrophe de ces derniers jours vont bon train.

Selon les chiffres officiels, plus de 125 000 personnes ont été affectées par les pluies et les inondations depuis le 30 juin.

Le barrage, qui a coûté près de 5 milliards de dollars, est situé sur le Nil Bleu, près de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan. Il doit produire plus de 5 000 mégawatts et devrait doubler la capacité de production d'électricité de l'Éthiopie, selon les autorités.

